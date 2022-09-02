بمشاركة دول خليجية وإسلامية.. بطولة هوكي الجليد في مدينة قازان الروسية

تشارك فرق الهوكي من الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجزائر ومصر ولبنان والمغرب وكذلك منتخب تتارستان في بطولة دولية بين الدول الإسلامية.

وستقام المباريات في الفترة من 13 إلى 19 يناير في كازان في قصر الرياضة. وجاء قرار إقامة المسابقة في القمة الدولية "روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2022".

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وقال منصور عثمانوف، المدير التنفيذي لأحد أندية الهوكي في قازان: "سيكون شرفا لتتارستان أن تمثل الهوكي الروسي العظيم في دول العالم الإسلامي"، وفقا لموقع تتارستان".

وأضاف عثمانوف: "يسعدنا أن قرارات قمة قازان بين روسيا والعالم الإسلامي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات بما في ذلك الرياضة. إنه لمن دواعي سرورنا أن يجمع الإيمان المشترك والرياضة الدول معا ويساعدان في بناء شراكات بين الدول".

وتابع عثمانوف: "نأمل أن تكون هذه البطولة مجرد بداية لتعاون طويل الأمد وأن تساعد في تطوير لعبة الهوكي للرجال والسيدات في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

المصدر: سبوتنيك