بعد إغلاق سوق الانتقالات.. النادي الأكثر جمعا للمال والنادي الأكثر إنفاقا

أغلق باب الانتقالات الصيفية في كرة القدم الأوروبية الخميس بعد نشاط كثيف، استعرض الكبار قوتهم المالية قبل الموسم الجديد 2022-2023.

وكان الدوري الإنجليزي الممتاز الأكثر إنفاقا على الصفقات، حيث كسرت الأندية الـ20 في "بريميرليغ"، حاجز ملياري جنيه استرليني خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت يوم الخميس.

على الرغم من ذلك حقق نادي أياكس أمستردام بطل الدوري الهولندي أكبر استفادة مادية في فترة الانتقالات الصيفية بمداخيل بلغت 216 مليون يورو.

إذ كانت صفقة انتقال البرازيلي أنتوني إلى مانشستر يونايتد الضربة الكبيرة، بقيمة قاربت 100 مليون يورو.

وفضلا عن كونه أغلى صفقة بيع في الدوري الهولندي، أصبح صاحب الـ22 عاما ثاني أغلى لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد بعد الفرنسي بول بوغبا الذي كلف التعاقد معه من يوفنتوس في 2016، مبلغ 105 ملايين يورو.

ولم يكن أنتوني اللاعب الوحيد الذي قام أياكس ببيعه إلى يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث انتقل المدافع الأرجنتيني أليساندرو مارتينيز للشياطين الحمر مقابل 57.4 مليون يورو.

Kassa rinkelt bij Ajax 🤑



Premier League-clubs vestigen record 💰 — ESPN NL (@ESPNnl) September 2, 2022

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في المركز الثاني حل مانشستر سيتي في المركز الثاني الذي حصل على 159 مليون يورو.

بعد أن قام النادي الإنجليزي ببيع كل من رحيم سترلينغ وغابرييل جيسوس وأولكسندر زينتشينكو، من بين آخرين.

وجاء بنفيكا البرتغالي ثالثا بمبلغ إجمالي يصل 127 مليون يورو.

وفيما يلي ترتيب أعلى 10 أندية من حيث المداخيل خلال فترة الانتقالات الصيفية:

1 أياكس (الهولندي) 216.2 مليون يورو

2 مانشستر سيتي (الإنجليزي) 159.9

3 بنفيكا (البرتغالي) 127.3

4 سبورتنغ (البرتغالي) 119.8

5 موناكو (الفرنسي)117

6 برايتون (الإنجليزي)113.9

7 ليدز يونايتد (الإنجليزي) 108.2

8 بايرن ميونيخ (الألماني) 104.4

9 يوفنتوس (الإيطالي)103.2

10 ليل (الفرنسي)99 مليون يورو.

بالمقابل كان تشيلسي الإنجليزي من أكثر الأندية انفاقا هذا الصيف بعدما ضم رحيم سترلينغ والسنغالي خاليدو كوليبالي، ومن بعدهما الفرنسي ويسلي فوفانا الذي بات أحد أغلى المدافعين في التاريخ (أكثر من 82 مليون يورو).

ورفع تشيلسي حجم انفاقه هذا الصيف إلى 240 مليون جنيه بعد حسمه صفقة جديدة قبيل إقفال فترة الانتقالات، بإعادة أوباميانغ إلى الدوري الممتاز الذي تألق فيه بألوان الجار اللدود أرسنال قبل تركه الأخير من أجل برشلونة الإسباني.

المصدر: transfermarkt +RT