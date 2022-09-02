كواليس فشل انتقال رونالدو إلى نابولي

كشفت صحيفة Corriere del Mezzogiorno الإيطالية سبب فشل انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، لصفوف نابولي قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت الصحيفة المقربة من نابولي، أن اليونايتد حاول التعاقد مع فيكتور أوسيمين من صفوف نابولي مقابل أكثر من 80 مليون يورو، مع إعارة رونالدو لمدة موسم.



وكان نابولي الوجهة المحتملة للبرتغالي، لا سيما أن الفريق يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الذي كان يطمح له رونالدو.

*Osimhen-Ronaldo Transfer Rumours*

🔴🔴🔴Why Osimhen-Ronaldo swap deal didn't work was because Man United wouldn’t offer more than €80m for Osimhen, while Napoli didn't want to cover 50% of Ronaldo’s salary, as Il Corriere del Mezzogiorno said.#ManUtd#MUFC#ManUnitedpic.twitter.com/gjpEWmxZP3 — MUMU Football (@MUMUfootball) September 2, 2022

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وأضافت الصحيفة: "أراد مانشستر يونايتد تقسيم راتب رونالدو بالتساوي مع نابولي، مع عدم تقديم أموال أكثر من 80 مليون يورو لضم فيكتور أوسيمين، لكن لم تتم الأمور".

وأشار التقرير إلى أن نابولي لم يجر محادثات مباشرة مع إدارة مانشستر يونايتد بشأن كريستيانو رونالدو، "بل كانت المفاوضات مع وكيله خورخي مينديز".

وكان كريستيانو جيونتولي، المدير الرياضي لنابولي قد صرح في وقت سابق: "لدينا علاقة جيدة للغاية مع خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو، لكن لم يكن هناك أي شيء ملموس بين نابولي واللاعب".

المصدر: "وكالات"