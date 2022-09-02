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أبو تريكة ينشر صور لابنته على طريقة محمد صلاح

الرياضة

أبو تريكة ينشر صور لابنته على طريقة محمد صلاح
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نشر محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، صورة لابنته على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي قميص مواطنه، محمد صلاح، نجم ليفربول.

ونشر أبو تريكة صورتين لابنته سدرة، وذلك على خاصية "الستوري" عبر حسابه على "إنستغرام".

وظهرت سدرة في الصورة الأولى "بوضعية الشجرة"، حيث وقفت على قدم واحدة ثم وضعت يديها تحت ذقنها، وهذا ما يفعله صلاح عند تسجيله الأهداف.

كما ظهرت في الثانية بعد أن التقطت الصورة من خلف القميص، ليظهر اسم صلاح مع الرقم 11.

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وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، التي تم تداولها على نطاق واسع على موقع "تويتر".

يذكر أن أبو تريكة لديه ولدان توأمان هما سيف وأحمد، إضافة إلى ثلاث بنات هن مودة ورقية وسدرة.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"

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