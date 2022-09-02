بالفيديو.. لاعبة تنس أوكرانية ترفض مصافحة منافستها البيلاروسية

انتهت مباراة ضمن بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بين الأوكرانية، مارتا كوستيوك، والبيلاروسية، فيكتوريا أزارينكا، بطريقة غريبة، فبدلا من المصافحة التقليدية باليد، لامستا مضربيهما.

وجاء ذلك بعد رفض اللاعبة الأوكرانية، مصافحة منافستها البيلاروسية، بعد المباراة التي جمعتهما، الخميس، والتي شهدت تفوق الأخيرة أزارينكا بمجموعتين 6-2 و6-3، "احتجاجا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".

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وعقب نهاية المباراة، وقفت الأوكرانية كوستيوك بانتظار منافستها على الشبكة الفاصلة وقدمت مضربها حيث جاءت أزارينكا بمضربها هي الأخرى لتتبادلان نقرة سريعة بالمضرب دون أن تتصافحا، ثم اتجهت اللاعبة الأوكرانية لمصافحة حكم المباراة بيدها.

ويسمح للاعبين من روسيا وبيلاروس بالمنافسة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس تحت أعلام محايدة.

المصدر: "وكالات"