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الروسي مدفيديف يواصل مشوار حملة الدفاع عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة

الرياضة

الروسي مدفيديف يواصل مشوار حملة الدفاع عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة
AFP COREY SIPKIN
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واصل الروسي دانييل مدفيديف حملة الدفاع عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، والمقامة على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" الصلبة، على حساب الفرنسي آرثر رينديرنيتش.

ونجح دانييل مدفيديف المصنف الأول عالميا، في الفوز على كنتن آرثر رينديرنيتش، بثلاث مجموعات متتالية، بواقع: (6-2) و(7-5) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعتين و11 دقيقة.

وضرب اللاعب الروسي موعدا في الدور الثالث مع الصيني وو يبينغ، الذي فاز بدوره على البرتغالي نونو بورخيس بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (6-7) و(7-6) و(4-6) و(6-4) و(6-4) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس أيضا.

يذكر أن دانييل مدفيديف (26 عاما) توج بلقب هذه البطولة العام الماضي، على حساب الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الغائب عن النسخة الحالية لبطولة أمريكا المفتوحة بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

المصدر: RT  

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