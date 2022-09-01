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الـ"كاف" يحدد موعد قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

الرياضة

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RT instagram/caf
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استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على إجراء قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في شهر نوفمبر القادم، في العاصمة المصرية القاهرة.

ولم يحدد الاتحاد الإفريقي يوم إجراء قرعة دور المجموعات، غير أنه أعلن إقامتها في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل، إضافة إلى تحديد يوم 18 أكتوبر المقبل، موعدا لانطلاق منافسات ملحق دور الـ32 لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويقام الدور الإضافي في الكونفدرالية بين الأندية المتأهلة من دور الـ32 لكأس الكونفدرالية مع نظيرتها الخاسرة في نفس المرحلة من دوري الأبطال.

وتنطلق منافسات الدور التمهيدي لمسابقتي الأندية الإفريقية في شهر سبتمبر الحالي.

كما ستلعب مباراة السوبر الإفريقي بين الناديين المغربيين الرجاء ونهضة بركان يوم 10 سبتمبر في المغرب.

المصدر: وسائل إعلام 

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