اشتباكات البصرة.. نقل مباريات تصفيات آسيا للشباب من العراق

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، نقل التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم للشباب، من مدينة البصرة العراقية إلى دولة الكويت.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان إنه: "قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نقل التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب المزمع إقامتها في البصرة من 14 سبتمبر ولغاية 18 سبتمبر 2022 من البصرة إلى دولة أخرى على خلفية الأحداث الأخيرة التي جرت في البلد".

وأشار الى أنه "سوف يعلن الاتحاد الآسيوي الدولة المستضيفة للتصفيات في وقت يحدد لاحقا"، مضيفا أن "مجموعة منتخبنا للشباب تضم منتخبي الكويت والهند بعدما اعتذرت أستراليا عن المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا".

وأكد الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الخميس إبلاغه من قبل الاتحاد الآسيوي بقرار نقل تصفيات آسيا للشباب من البصرة إلى الكويت.

وقال عضو الاتحاد، محمد ناصر لـ"بغداد اليوم"، إن "الاتحاد الآسيوي أبلغنا اليوم بنقل تصفيات آسيا للشباب من البصرة إلى الكويت".

وبشأن قرار نقل البطولة افاد ناصر، أن "سحب البطولة من البصرة قد يكون سببه أمنيا".

وشهدت محافظة البصرة يوم أمس الأربعاء، أحداثا أمنية متوترة وقع على إثرها عدد من الضحايا والإصابات.

المصدر: وسائل إعلام