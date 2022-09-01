نجم ريال مدريد يتعرض لحادث سرقة

قال تقرير صحفي إسباني، إن داني كارفاخال، نجم ريال مدريد، تعرض منزله لحادث سرقة مسلح.

وبحسب صحيفة El Confidencial الإسبانية، فإن محاولة الاعتداء على منزل نجم ريال مدريد، تمت في فجر الثلاثاء الماضي، حيث حاول شخصان مسلحان بقضبان حديدية دخول المنزل.

Two armed men tried to enter Carvajal's house to rob him a few days ago, but they left after being detected by the security cameras. Nothing was stolen, and Dani was not at home at that time. @elconfidencial ❗️🇪🇸 pic.twitter.com/6gKFY5huGG — Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) September 1, 2022

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وأضافت الصحيفة: "لكن كاميرات المراقبة رصدتهما، مما أحبط نواياهما وغادرا، وخلال وقت محاولة اقتحامهما المنزل لم يكن كارفاخال موجودا".



يذكر أن هذه المحاولة تأتي بعد أيام قليلة من حادث السطو المسلح الذي تعرض له الغابوني، بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم برشلونة وعائلته، وتلقى سلسلة من الضربات التي أدت إلى كسر فكه.

المصدر: "وكالات"