تعرف على موعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الكبرى رسميا

ذكرت شبكة CBS الأمريكية، الأربعاء، موعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، والذي سيتم في ساعات متفاوتة من مساء اليوم الخميس.

وسيجري إغلاق نافذة الدوري الإنجليزي الممتاز، رسميا في تمام الساعة السادسة مساء بحسب التوقيت المحلي، فيما ستغلق في الدوري الإيطالي في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

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بينما تغلق سوق الانتقالات الصيفية أبوابها في الدوري الإسباني عند الساعة الخامسة مساء، فيما سيجري إغلاق "الميركاتو" في الدوري الألماني في الساعة 12 ظهرا.

وأردفت الشبكة الأمريكية أن سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الفرنسي، ستغلق رسميا في تمام الساعة السادسة مساء.

واختتمت الشبكة أن مانشستر يونايتد سجل الصفقة الأعلى حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما أنفق ما يقرب من 100 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات أنتوني من أياكس أمستردام الهولندي.

فهل نشهد في الساعات الأخيرة لهذا اليوم صفقات وانتقالات مفاجئة؟... لنتابع.

المصدر: "وكالات"