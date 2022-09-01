شاهد.. ريال مدريد يلجأ إلى تقنية جديدة في تدريبات لاعبيه
twitter/realmadrid
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tq0j
كشف نادي ريال مدريد الإسباني،عبر حسابه الرسمي على موقع التواص الاجتماعي " تويتر "، عن استخدامه تقنية جديدة، في تدريبات الفريق.
ونشر النادي الملكي مقطع فيديو من تدريبات اللاعبين على الضربات الحرة المباشرة، وذلك باستخدام تقنية تحاكي الجدار البشري .
🏹 ¡Qué manera de clavarlas! 🏹 pic.twitter.com/rn0jcVfHQf— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 30, 2022
ويلاقي ريال مدريد نظيره ريال بيتيس، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليغا، المقرر إقامته على ملعب " سانتياغو برنابيو " بالعاصمة الإسبانية.
ويتصدر ريال مدريد وريال بيتيس جدول الترتيب العام للدوري الإسباني برصيد 9 نقاط لكل منهما.
المصدر: twitter/realmadrid