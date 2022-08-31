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نظرة ساخرة تعيد إلى الأذهان مناوشات ميسي وراموس (فيديو)

الرياضة

نظرة ساخرة تعيد إلى الأذهان مناوشات ميسي وراموس (فيديو)
Globallookpress AFP7
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أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الجدل بنظرة "ساخرة" إلى زميله الإسباني سيرجيو راموس، خلال مباراة فريقهما باريس سان جيرمان أمام موناكو يوم السبت الماضي ضمن الدوري الفرنسي.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه راموس وهو يحاول متابعة كرة بتسديدة خلفية مزدوجة، ولكن محاولة قائد ريال مدريد السابق باءت بالفشل، الأمر الذي أثار ابتسامة ساخرة ونظرة عتاب ربما من قبل زميله ميسي الواقف أمامه.

وبدوره حاول كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، متابعة الكرة في الشباك، لكن حارس مرمى موناكو، ألكسندر نوبل، تصدى لها ببراعة.

وأثارت ابتسامة ميسي الجدل تعليقات رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خاصة وأنها كانت إشارة إلى سخريته من فشل راموس في تسديدة الكرة كما يجب.

وقال أحد المتابعين عبر موقع "تويتر": "ما الذي يفعله راموس، هل يظن نفسه ميسي؟"، بينما كتب آخر: "انظر لميسي، إنه يسخر منه".

واشتهر ميسي وراموس بالمناوشات الدائمة بينهما، على مدار سنوات التقيا فيها كخصمين في مباريات "الكلاسيكو" بين فريقيهما السابقين برشلونة وريال مدريد.

ولكن العلاقة المتوترة بين ميسي وراموس قد تحولت لعلاقة صداقة في أعقاب انتقال الثنائي إلى صفوف باريس سان جيرمان صيف 2021.

المصدر: وسائل إعلام 

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