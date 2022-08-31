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الروسية ألكسندروفا تخوض غمار بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بنجاح

الرياضة

الروسية ألكسندروفا تخوض غمار بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بنجاح
Globallookpress Rob Prange/Dppi
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استهلت الروسية يكاترينا ألكسندروفا مشوارها في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس آخر البطولات الأربع الكبرى والمقامة على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" الصلبة، بفوز صعب على الأمريكية بيتون ستيرنز.

ونجحت اللاعبة الروسية المصنف الـ28، في الفوز على صاحبة الأرض بيتون ستيرنز، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(4-6) و(7-5) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.

وضربت يكاترينا ألكسندروفا (27 عاما) بذلك موعدا في الدور الثاني مع الأمريكية الأخرى لورين ديفيس، المتأهلة إلى الدور ذاته على حساب الإيطالية لوسيا برونزيتي، التي انسحبت من المباراة بعد فوزها في المجموعة الأولى (6-4)، وخسارتها في الثانية بنتيجة (6-7)، بينما كانت متأخرة في المجموعة الثالثة بأربعة أشواط مقابل خمسة أشواط.

المصدر: RT 

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