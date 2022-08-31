رسميا.. شركة "ريد بيرد" تستحوذ على نادي ميلان

أكملت مجموعة "ريد بيرد" الأمريكية اليوم الأربعاء، الاستحواذ على نادي ميلان حامل لقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد الاتفاق قبل بضعة أشهر مع صندوق "إليوت" لشراء أسهم النادي.

وأكد نادي ميلان "الروسونيري" في بيان رسمي، أن شركة "ريد بيرد - RedBird Capital" أكملت اليوم الاستحواذ على نادي إيه سي ميلان مقابل 1 مليار و200 مليون يورو.

RedBird Capital Partners completes acquisition of AC Milan ➡️ https://t.co/34kE6CVVnW



RedBird Capital Partners completa l'acquisizione di AC Milan ➡️ https://t.co/57FALTJvfa#SempreMilanpic.twitter.com/YTo6X5CvDq — AC Milan (@acmilan) August 31, 2022

وذكر البيان بأن شركة ريد بيرد ستواصل الاستثمار في جميع المجالات الرئيسية التي من شأنها تعزيز القيمة التجارية والرياضية للنادي، ومواصلة العمل الجاد بعد نجاح النادي في التتويج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

وأكد مالكي النادي الجدد بأن هناك بعض المستثمرين المشاركين البارزين مثل "Yankee Global Enterprises" وهي الشركة التي تملك فريق نيويورك سانكيز للبيسبول والتي تسيطر عليها عائلة جورج شتاينبرنر، وهي التي ستدخل بحصة أقلية.

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واشار البيان إلى أن إتمام شراء ميلان سوف يرفع أصول الشركة إلى ما يقرب من 7 مليون ونصف المليون مليار دولار، علما بأن محفظة ريد بيرد بها أندية أخرى مثل ليفربول وتولوز الفرنسي وغيرهم.

ويعتقد بأن المالكين الجدد سيركزون أولا على تطوير هيكل النادي، مع بناء ملعب جديد للنادي سواء في منطقة سان سيرو أو في سيتو سان جيوفاني، ولكن سيكون ذلك على المدى الطويل حيث اتفق الناديان إنتر ميلان و ميلان على بناء ملعب جديد باسم "الكاتدرائية" بالمشاركة، ولكن يحتاج الأمر موافقة من رئيس بلدية ميلانو والذي قد يؤجل بدء العمل في المشروع حتى عام 2027، ولذلك فإن الناديين قد يبحثان عن مكان جديد لبناء الملعب.

المصدر: وكالات