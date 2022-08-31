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بالفيديو.. أهازيج مشجعات في إيران قبل دخول ملعب "آزادي" لأول مرة

الرياضة

بالفيديو.. أهازيج مشجعات في إيران قبل دخول ملعب
twitter/PersepolisFC
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نشر الحساب الرسمي لفريق برسبوليس الإيراني لكرة القدم، على موقع "تويتر" مقطع فيديو لمجموعة من المشجعات قبل مباراته أمام ضيفه صنعت نفط عبادان، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن الدوري المحلي.

وعلق حساب نادي برسيبوليس على مقطع الفيديو: "مزاج سيدات برسيبوليس قبل دخول الملعب".

كما نشر موقع إيران بالعربي على قناة "تيليغرام" مقطع فيديو لمشجعات، وعلق عليه بعبارة: "لأول مرة.. مشجعات فريق برسبوليس في ملعب آزادي"

المصدر: وكالات

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