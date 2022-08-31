إصابة نتيجة السطو.. حالة أوباميانغ قد تؤدي إلى انهيار مفاوضاته مع تشيلسي

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، عن آخر التطورات المتعلقة بصفقة انتقال الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ، مهاجم برشلونة، إلى تشيلسي، خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

ودخل تشيلسي في مفاوضات مع برشلونة لضم أوباميانغ، لتعويض رحيل الثنائي خط هجوم "البلوز"، البلجيكي روميلو لوكاكو والألماني تيمو فيرنر، ولكن.

وتعرض أوباميانغ لسطو مسلح على منزله، خلال الأيام الماضية، ما أسفر عن إصابته.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن وضع أوباميانغ قد يأخذ منعطفا جديدا بعد الإصابة التي تعرض لها خلال حادث السرقة في منزله قبل أيام.

وأضافت الصحيفة، أن أوباميانغ تعرض لكسر في الفك، خلال عملية السطو، سيبعده عن الملاعب لعدة أسابيع، وهو ما يعتبر كافيا لانهيار مفاوضات تشيلسي لضمه.

وأوضحت صحيفة "الباييس" الإسبانية، في تقرير لها تفاصيل تعرض منزل بيير-إيميريك أوباميانغ، لسطو مسلح، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، والذي زعم أن أربعة لصوص على الأقل يرتدون أقنعة ومسلحين بأسلحة نارية وقضبان حديدية اقتحموا حديقة منزل الغابوني في منطقة كاستيلديفيلس بالعاصمة الكتالونية.

ويزعم أن أوباميانغ تعرض للتهديد بالأسلحة قبل أن يتعرض للضرب، حيث قام الرجال أيضا بترهيب زوجة لاعب كرة القدم لضمان وصولهم إلى خزنة موجودة داخل المنزل لسرقة المجوهرات والأموال.

وكان اللصوص قد ربطوا أوباميانغ، ورموه على الأرض لمدة تقرب من الساعة، فيما تحدث بعض منهم باللغة الإيطالية.

ومن المألوف أن تتعرض منازل لاعب كرة القدم للسرقة ولكن تحدث هذه الأحداث عادة عندما لا يتواجد اللاعب في المنزل، وغالبا عندما يلعب مباراة.

وأوباميانغ هو ثاني لاعب من برشلونة يقع ضحية عمل إجرامي خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تعرض النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الوافد الجديد إلى صفوف "للبلوغرانا"، للسرقة من ساعة فاخرة في سانت جوان ديسبي، على الرغم من أن عائلة اللاعب استعادوا الساعة على الفور وألقوا القبض على اللص.

يذكر أن بيير-إيميريك أوباميانغ انتقل إلى برشلونة قادما من أرسنال في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر، ولم يعد مكانه مضمونا في "كامب نو" بعد قدوم الهداف ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ الألماني.

المصدر: وسائل إعلام