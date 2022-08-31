البرتغالي فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، عن قائمة تضم لاعبين محليين لخوض المعسكر التدريبي المقرر انطلاقه في الفترة من 13 ولغاية 27 سبتمبر المقبل.

وسيتم الإعلان عن أسماء المحترفين يوم 4 سبتمبر القادم، ثم القائمة النهائية يوم 17 من الشهر ذاته عقب انتهاء مباريات الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية.

وخلت القائمة من لاعبي الزمالك الذي يستعد لخوض عدة مباريات في الشهر المقبل أبرزها مواجهة الهلال السعودي في كأس لوسيل بقطر يوم 9 سبتمبر المقبل، إضافة إلى غياب لاعبي نادي فيوتشر حيث سيخوض الفريق الدور التمهيدي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وجاءت قائمة اللاعبين المحليين كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي

خط الدفاع:: عمر جابر، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، باهر المحمدي، علي جبر، أيمن أشرف، محمد حمدي

خط الوسط: حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمد إبراهيم، محمود حمادة، مروان عطية، إسلام عيسي، عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: شادي حسين، أحمد عادل، أحمد مدبولي، مروان حمدي، ناصر منسي، وأحمد شريف.

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يذكر أن المنتخب المصري فشل في التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

المصدر: "facebook/efasocial"