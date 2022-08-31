دي بروين يسخر من صحيفة إنجليزية في ذكرى انتقاله إلى مانشستر سيتي

سخر البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، من صحيفة "ميرور" الإنجليزية، في ذكرى انتقاله إلى "سكاي بلو" قبل 7 سنوات قادما من فولفسبورغ الألماني.

وكتبت الصحيفة في صفحتها الأولى قبل 7 سنوات: "مانشستر سيتي مستعد لتحطيم الرقم القياسي البريطاني للتعاقد مع لاعب تشيلسي المتراجع دي بروين، بعد رفض 60 مليون جنيه إسترليني".

وانضم دي بروين إلى تشيلسي قادما من جينك البلجيكي مقابل 8 ملايين يورو عام 2012، ولكن اللاعب لم يشارك بشكل أساسي مع الفريق الأزرق، لينضم إلى فريق فولفسبورغ عام 2014.

لينضم إلى مانشستر سيتي عندما كان يبلغ البلجيكي 24 عاما مقابل 54.5 مليون جنيه إسترليني، وحينئذ كان ثاني أغلى صفقة يدفعها ناد بريطاني على الإطلاق.

وسخر دي بروين من "ميرور" حيث أعاد نشر غلاف الصحفية مع وضع رموز تعبيرية ساخرة، في رسالة تهكم واضحة بعد تألقه مع السيتي.

وشارك دي بروين بقميص مانشستر سيتي في 312 مباراة وفاز بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل خلال ذلك 87 هدفا رائعا و124 تمريرة حاسمة.

كما حصل دي بروين على مجموعة من الجوائز الفردية أثناء وجوده في السيتي، بما في ذلك جائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز مرتين.

المصدر: "وكالات"