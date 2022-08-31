تشكيل ليفربول المتوقع ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

استقر الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريقه أمام نيوكاسل، اليوم الأربعاء، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الخامسة للبريميرليغ.

ويستهدف ليفربول مواصلة الانتصارات، بعد انتصاره العريض في الجولة الماضية على حساب بورنموث، بنتيجة 9-0، ليصعد للمرتبة 12 برصيد 5 نقاط.

وبحسب موقع "هوسكورد" العالمي، فإن كلوب سيواصل الدفع بالثلاثي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو ولويس دياز من البداية أمام نيوكاسل، على أمل تكرار ما حدث أمام بورنموث.

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ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جوميز - أرنولد.

الوسط: هيندرسون - فابينيو - كارفاليو.

الهجوم: دياز - فيرمينو - صلاح.

ويدخل ليفربول المباراة وهو يتواجد في المركز الـ12 برصيد 5 نقاط، فيما يحتل نيوكاسل المركز العاشر وفي رصيده ست نقاط بعد انتصار وحيد وثلاثة تعادلات.

المصدر: "وكالات"