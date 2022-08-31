 
مباشر

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن ضم فابيان رويز

الرياضة

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن ضم فابيان رويز
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tppy

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، عن ضم لاعب خط وسط فريق نابولي فابيان رويز.

وقال النادي: "يسر باريس سان جيرمان الإعلان عن التوقيع مع فابيان رويز، لاعب خط الوسط الدولي الإسباني مرتبط بالنادي الباريسي حتى 30 يونيو 2027".

إقرأ المزيد
أشهر صحفي مدريدي يهاجم ليفاندوفسكي بسبب
أشهر صحفي مدريدي يهاجم ليفاندوفسكي بسبب "الهدف بالكعب"

ولم يعلن النادي الباريسي عن أي تفاصيل مادية خاصة بالصفقة، لكن العديد من التقارير الصحفية، ذكرت أن الصفقة كلفت خزائن سان جيرمان 21 مليون جنيه إسترليني، علما أن عقد اللاعب كان سينتهي في الصيف القادم مع نابولي.

وانضم رويز الى نابولي صيف 2018، وخاض 166 مباراة وسجل 22 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة.

المصدر: twitter/PSG_English

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا