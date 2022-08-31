رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن ضم فابيان رويز

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، عن ضم لاعب خط وسط فريق نابولي فابيان رويز.

وقال النادي: "يسر باريس سان جيرمان الإعلان عن التوقيع مع فابيان رويز، لاعب خط الوسط الدولي الإسباني مرتبط بالنادي الباريسي حتى 30 يونيو 2027".

🗣 "I want to give it my all and try and win a lot of titles." - @FabianRP52's first words as a PSG player. ❤️💙#WelcomeFabiánpic.twitter.com/QnucZAggh5 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 30, 2022

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ولم يعلن النادي الباريسي عن أي تفاصيل مادية خاصة بالصفقة، لكن العديد من التقارير الصحفية، ذكرت أن الصفقة كلفت خزائن سان جيرمان 21 مليون جنيه إسترليني، علما أن عقد اللاعب كان سينتهي في الصيف القادم مع نابولي.



وانضم رويز الى نابولي صيف 2018، وخاض 166 مباراة وسجل 22 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة.

المصدر: twitter/PSG_English