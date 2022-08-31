وفاة بطل التزلج السوفيتي فيدينين

توفي ألكسندر فيدينين بطل الاتحاد السوفيتي السابق مرتين في التزلج على الجليد عن عمر يناهز 75 عاما.

جاء ذلك على الموقع الإلكتروني للاتحاد الروسي للتزلج على الجليد.

وأعرب اتحاد التزلج عن تعازيه لأسرة وأصدقاء الرياضي السابق.

وفاز فيدنين بالميدالية الذهبية في البطولة الوطنية عامي 1963 و1965. كما حصل على ميداليات برونزية في بطولة الفرق الفردية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية عام1967 وكأس الاتحاد السوفيتي عام 1969.

وبعد الانتهاء من مسيرته الرياضية كمتزلج، عمل فيدينين كمدرب وأخصائي تقني ومستشار.

المصدر: "لينتا.رو"