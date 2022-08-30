تشيلسي يتجرع مرارة الهزيمة الثانية في الموسم الجديد "للبريمير ليغ"

تعرض فريق تشيلسي لهزيمة مؤثرة أمام مضيفه ساوثهامبتون (1-2) في المباراة التي جرت بينهما مساء يوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

بادر فريق تشيلسي بالتسجيل بواسطة لاعبه الجديد رحيم سترلينغ في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول.

لكن أصحاب الأرض تمكنوا من قلب تأخرهم إلى فوز بتسجيلهم هدفين متتاليين عبر كل من، لاعب خط الوسط البلجيكي روميو لافيا، والمهاجم الإنجليزي أدم أرمسترونغ في الدقيقتين (28، و45) على الترتيب.

ومني فريق تشيلسي بالهزيمة الثانية في الموسم الجديد "للبريمير ليغ" مقابل انتصارين وتعادل، وتوقف رصيده عند 8 نقاط، وتراجع إلى المركز الثامن حتى الآن على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما حقق ساوثهامبتون انتصاره الثاني مقابل تعادل وخسارتين أيضا، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط أيضا، وتقدم إلى المرتبة السابعة في جدول الترتيب، متجاوزا تشيلسي بفارق الأهداف.

المصدر: RT