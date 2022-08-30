شاهندة المغربي تسطر التاريخ في الدوري المصري الممتاز

دخلت المصرية شاهندة المغربي تاريخ الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم، بعد أن أدارت مباراة فريق سموحة وضيفه فاركو التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة للدوري.

وأصبحت شاهنده المغربي أول حكمة ساحة تدير مباراة في تاريخ مسابقة الدوري المصري الممتاز.

⚽️ مباراة سموحة وفاركو شهدت حدثًا تاريخيًا



🇪🇬 شاهندة المغربي، أول حكمة تدير مباراة في تاريخ الدوري المصري الممتاز 👏👏

📸 @ElBaladOfficialpic.twitter.com/hHGFa83wTP — 90+ (@90PlusKora) August 30, 2022

وقالت شاهنده في تصريحات بعد المباراة نقلها موقع "كورة بلس" المصري: "سعيدة لما وصل إليه التحكيم النسائي في مصر، وظهورنا اليوم بداية لطريق مليء بالإنجازات".

وأضافت: "كان حلمي منذ الصغر في بداية طريقي هو الظهور في الدوري الممتاز، والآن أحلم بإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك".

أول تعليق من شاهندة المغربي بعد قيادة فاركو وسموحة في ختام الدوري 🗣️ pic.twitter.com/k82dv06lpc — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 30, 2022

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ولدت شاهنده المغربي في محافظة الإسكندرية، ومارست كرة القدم لفترة طويلة كلاعبة منذ أن كانت في الـ14 من عمرها حيث لعبت في أندية سموحة والطيران ومصر للمقاصة.

واعتزلت شاهنده اللعبة وانتقلت إلى مجال التحكيم في مطلع موسم (2014-2015)، لتحصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" بعد عامين في موسم (2016-2017).

وأطلق زملاء الحكمة المصرية عليها لقب "كولينا" نسبة إلى الحكم الإيطالي الشهير بيبرلويجي كولينا.

فضلا عن أن شاهنده المغربي كانت أول سيدة تشارك في الطاقم المساعد للحكم الرئيسي في الدوري المصري حيث شاركت كحكم رابع في إدارة مباراة بيراميدز وإف سي مصر في الموسم الماضي، والمقاولون وإيسترن كومباني الموسم الجاري.

وسبق لشاهنده المغربي البالغة من العمر 30 عاما، أن أدارت مباراة كحكمة ساحة، ولكن في بطولة كأس الرابطة التي تم تأسيسها لأول مرة هذا الموسم، وكانت جمعت بين فريقي المصري وإيسترن كومباني في الجولة الختامية من مرحلة المجموعات.

المصدر: وسائل إعلام