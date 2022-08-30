الأهلي ينهي الدوري المصري بالمركز الثالث وبرسالة: "شكرا يا حاوي" (فيديو)

حرص لاعبو نادي الأهلي المصري لكرة القدم بلفتة استثنائية على تكريم زميلهم المخضرم وليد سليمان الذي اعتزل اللعب نهائيا، قبل مباراته أمام ضيفه سيراميكا كليوباترا (4-0) اليوم الثلاثاء.

وأعلن وليد سليمان في شهر فبراير الماضي، وضع حد لمسيرته الكروية بنهاية الموسم الجاري، لينهي مشوارا حافلا، استمر 11 عاما داخل جدران "القلعة الحمراء".

وقام لاعبو الأهلي بارتداء قمصان تحمل عبارة "شكرا يا حاوي" وهو اللقب الذي اشتهر به وليد سليمان خلال مسيرته، تكريما له عقب إعلان اعتزاله.

تكريما لوليد سليمان.. لاعبو الأهلي يرتدون قمصان تحمل صورته وعليها "شكرًا يا حاوي" 🦅🔴



لمتابعةالبث الماشر للمباراة: https://t.co/EAt6606ScKpic.twitter.com/7hmYqgEJT5 — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 30, 2022

ولم يتمكن وليد سليمان التواجد لآخر مرة بقميص الأهلي في مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز، بسبب الإصابة.

كما قامت جماهير نادي الأهلي بالهتاف كثيرا لوليد سليمان قبل انطلاق مباراته أمام ضيفه سيراميكا كليوباترا تكريما للاعب المخضرم.

الجماهير ترفع لافتة لتحية وليد سليمان خلال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا 🔴🦅



شاهدوا المباراة مباشرة من هنا 👈 https://t.co/EAt6606ScKpic.twitter.com/GQgpIeiXG9 — Kora Plus (@KoraPlusEG) August 30, 2022

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وشارك وليد سليمان (37 عاما) لآخر مرة بقميص الأهلي في مباراة فاركو، يوم 3 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الدوري.

وبعدها غاب لاعب الأهلي المخضرم عن 6 مباريات ضمن خطة إدارة النادي لإراحة عدد من العناصر الأساسية، واستكمال مسابقة الدوري بالبدلاء والعائدين من الإصابة والعناصر الشابة.

وأنهى نادي الأهلي مشواره في الدوري الممتاز للموسم (2021-2022) بالمركز الثالث برصيد 70 نقطة، بينما توج غريمه التقليدي الزمالك باللقب.

المصدر: وسائل إعلام