شاهد.. هدف خيالي من مسقط رأس ميسي

أشعل لاعب فريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني المخضرم بابلو بيريز (37 عاما) منصات التواصل الاجتماعي بهدف عالمي سجله في مرمى ضيفه غودوي كروز (1-2) في الجولة 16 من الدوري المحلي الممتاز.

وتلقى بابلو بيريز كرة من تمريرة عرضية وتابعها من على مشارف منطقة الجزاء مباشرة "عالطاير" في المقص الأيسر، حيث اصطدمت كرته بأسفل العارضة قبل أن تتهادى خلف خط المرمى، مسجلا هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة.

واحتفى الحساب الرسمي لنادي نيولز أولد بويز على موقع "تويتر" بالهدف الرائع للاعبه المخضرم، وحظي مقطع الفيديو الذي نشره برواج واسع عبر منصات التواصل الاجتماع، محققا أكثر من 2 مليون مشاهدة في وقت قياسي.

كما احتفى المغردون بالهدف الرائع وأثنوا على طريقة اللاعب في التسجيل ومرونته في التعامل مع الكرة، رغم عمره الكبير مقارنة بباقي اللاعبين.

وعلق الصحفي الرياضي ماورو لوريرو في تغريدة له عبر "تويتر" قال فيها: "هل قال بابلو بيريز إنه يفكر في الاعتزال؟ من فضلك، يمكنه اللعب حتى يبلغ من العمر 50، وبشكل واضح يمكنه البقاء عقدا آخر".

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وبدوره، غرد الصحفي الرياضي إسلام أحمد، قائلا: "هدف عالمي من المخضرم بابلو بيريز مع نيولز أولد بويز، سيترشح لجائزة بوشكاش بكل أريحية".

ويحظى نادي أولد بويز من مدينة روسياريو بشعبية كبيرة بين متابعي كرة القدم العالمية، إذ شهد بداية الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي قبل أن ينتقل منه إلى برشلونة، ومن ثم إلى باريس سان جيرمان.

ويحتل فريق نيولز أولد بويز المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يشغل نادي غودوي كروز المركز الثالث برصيد 28 نقطة، متأخرا بفارق 4 نقاط فقط عن فريق أتلتيكو توكومان متصدر الدوري.

المصدر: وكالات