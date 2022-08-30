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بالفيديو.. روح رياضية عالية بين منتخبي إيران والسعودية في بطولة آسيا لكرة اليد

الرياضة

بالفيديو.. روح رياضية عالية بين منتخبي إيران والسعودية في بطولة آسيا لكرة اليد
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تمكن منتخب ناشئي إيران بكرة اليد من الفوز على نظيره السعودي في الدور نصف النهائي لبطولة آسيا التي تستضيفها البحرين والتأهل للمباراة النهائية.

واستغرقت المباراة الماراثونية 80 دقيقة قبل أن تحسم لمصلحة المنتخب الإيراني بنتيجة 33-32 .

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 24-24 ليتم تمديد الوقت 10 دقائق انتهت بالتعادل أيضا 28-28 .

وفي التمديد الثاني استطاع ناشئو إيران من حسم النتيجة لصالحهم 33-32 وبالتالي التأهل لنهائي البطولة لمواجهة كوريا الجنوبية.

وشهدت المباراة لقطة ظهرت فيها الروح الرياضية بين المنتخبين عند إصابة أحد لاعبي المنتخب السعودي ويسقط أرضا، قبل أن يسارع المعالج المتواجد رفقة المنتخب الإيراني لمعاينة اللاعب وتقديم المساعدة الطبية المطلوبة.

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وفي المباراة الأخرى للدور نصف النهائي فازت كوريا الجنوبية على اليابان 23-21 .

وستجري المباراة النهائية للبطولة بين إيران وكوريا الجنوبية غدا الأربعاء وقبلها ستجري مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين السعودية واليابان.

المصدر: "وكالات"

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