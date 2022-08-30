السحر الأسود يزرع الشقاق بين بوغبا ومبابي

تصاعدت أزمة فضائح بول بوغبا، نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب فرنسا، التي أثارها شقيقه.

ونشر ماتياس بوغبا شقيق اللاعب الفرنسي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عدة فضائح لشقيقه، طالت إحداها زميله في منتخب فرنسا، كيليان مبابي.

Goodbye to France World Cup Hopes. No way Pogba and Mbappé would ever get along in life or in football anymore. Their relationship is done for.



Voodoo or Black Magic? That is no joke. https://t.co/sHWPACUj19pic.twitter.com/I8BTWvXyAZ — Dez ⚽️ (@dezfootie) August 28, 2022

L'affaire Pogba, quelles conséquences pour Deschamps et l'équipe de France ?



Au-delà de l'affaire qui touche Paul Pogba, ce sont ses répercussions sur le groupe et sur Kylian Mbappé qui inquiètent en interne chez les Bleus. https://t.co/LDWHfmny6Ipic.twitter.com/qsEM5NKIg0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 29, 2022

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وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مبابي وعائلته يتابعون من بعد، أزمة بول بوغبا.

وأشارت إلى أنه حال تأكد مبابي بدليل قاطع ومصور، أن بوغبا لجأ للسحر الأسود لإلحاق الأذى به، سيرفض كيليان اللعب بجوار نجم مانشستر يونايتد السابق في منتخب فرنسا.

ويتزامل مبابي مع بول بوغبا في منتخب فرنسا منذ ما يزيد عن 5 أعوام، حققا خلالها لقبي كأس العالم 2018 ودوري أمم أوروبا 2021.

وتهز هذه الأزمة استقرار منتخب فرنسا قبل مشواره في مونديال قطر 2022 حيث يلعب في المجموعة الرابعة مع تونس والدنمارك وأستراليا.

المصدر: "وكالات"