4 قرارات لمجلس الزمالك بعد اجتماع طارئ

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك 4 قرارات بعد اجتماع طارئ دعا له المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء بشكل مفاجئ الاثنين وامتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك طرح الثقة في مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء أمام الجمعية العمومية.

ودعا مجلس الزمالك لعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية يوم 28 أكتوبر المقبل لمناقشة اللائحة الجديدة للقلعة البيضاء.

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وقرر المجلس إقامة احتفالية كبرى باستاد القاهرة بعد التتويج بلقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي.

وأكد مرتضى منصور عبر قناة ناديه أن هذه الاحتفالية سيحضرها عدة مطربين يشجعون الزمالك وسيتم إعلان تفاصيلها بالكامل بعد الحصول على الموافقات الرسمية من وزارتي الداخلية والشباب والرياضة.

ووافق المجلس على توفير طائرة خاصة إلى قطر لنقل جماهير الفريق الأبيض لحضور مباراة الهلال السعودي يوم 9 سبتمبر المقبل في كأس سوبر لوسيل.



وتقام المباراة بين بطلي الدوري المصري والسعودي على ملعب "لوسيل" الذي يستضيف نهائي كأس العالم في نسخته المقبلة في قطر.



وقرر مجلس الزمالك تحمل نصف تكاليف سفر مشجعي الفريق عبر الطائرة الخاصة إلى قطر.

المصدر: kooora