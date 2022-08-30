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مباراة استعراضية لرونالدينيو

الرياضة

مباراة استعراضية لرونالدينيو
Legion-Media
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يعود لاعب كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو إلى الإكوادور في سبتمبر المقبل، لرعاية بطولة للأطفال والشباب في مدينة مانتا الساحلية.

وسيلعب اللاعب السابق لباريس سان جيرمان وبرشلونة وميلان وفلامنغو رونالدينو أيضا مباراة استعراضية مع لاعبين سابقين، ستقام يوم 24 سبتمبر على ملعب جوكاي في مانتا.

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وإلى جانب رونالدينيو، يشارك أيضا في المباراة كل من الكولومبي فابيان فارجاس والأرجنتيني كارلوس نافارو مونتويا، حسبما أفاد المدير العام لبطولة كأس سور في الإكوادور، هوجو غونزاليز.

وهذه المرة الثالثة التي يزور فيها رونالدينيو الإكوادور، بعد أن لعب في 2016 مباراة استعراضية مع برشلونة، وشارك مؤخرا في فعالية إعلانية.

المصدر: "وكالات"

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