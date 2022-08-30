تحت تهديد السلاح.. بوغبا يدفع 100 ألف يورو

دفع لاعب كرة القدم الفرنسي بول بوغبا 100 ألف يورو إلى مبتزيه كمقدم لـ13 مليون يورو يطالبونه بها، حسبما ذكرت مصادر اليوم الثلاثاء.

وأعطى بوغبا، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي حاليا ومانشستر يونايتد سابقا، للمبتزين هذا المبلغ في مارس الماضي أثناء وجوده مع معسكر منتخب فرنسا حين توجه لزيارة أسرته في منطقة لاني سور مارن بضواحي باريس، لكنه سقط في فخ أعده له صديقان قديمان ووجد نفسه تحت تهديد السلاح من شخصين ملثمين.

On March 2022, When e still be #mufc player, Dem carry Paul Pogba go one apartment in Paris.



Two hooded and armed men bin dey hide for there, and dem rob am with M16 and assault rifle. 😱😱



(Source: RMCsport) pic.twitter.com/dBFm2jx7u6 — Man United in Pidgin (@ManUtdInPidgin) August 30, 2022

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وطالب المبتزون بمبلغ 13 مليون يورو، منها 3 دفعات تسليم فوري، مقابل خدمات سابقة، وتحديدا "حماية" بوغبا وأسرته.

وأبلغ بطل العالم مع (البلوز) أجهزة الأمن بتعرضه للتهديد وتوقيع وثيقة يتعهد فيها بدفع المبلغ، ضمن فخ شارك فيه شقيقه الأكبر ماتياس، وفقا لما ذكرته إذاعة "فرانس إنفو".

وفتحت النيابة العامة منذ مطلع الشهر الجاري تحقيقا في واقعة بوغبا على خلفية حدوث محاولة ابتزاز من قبل عصابة إجرامية منظمة.

المصدر: "وكالات"