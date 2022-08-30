"دع أمي وشأنها".. سباليتي يخرج عن طوره ويتورط في شجار مع مشجع

خرج لوتشيانو سباليتي، مدرب نابولي، عن طوره بعد التعادل السلبي لفريقه أمام فيورنتينا الأحد في ملعب أرتيميو فرانك ضمن الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتعرض المدرب البالغ 63 عاما لهجوم من جماهير فيورنتينا كما تم إلقاء العديد من زجاجات المياه على مقاعد البدلاء، مما دفعه للانفعال والدخول في مشاجرة قوية مع مشجع لأصحاب الأرض أثناء تواجده على مقاعد البدلاء، كما تفادى صفعة من المشجع على وجهه.

وتدخل عمال النادي ليمنعوا الأمور من التطور والفصل بين المشجع وسباليتي.

Napoli manager Luciano Spalletti confronted a Fiorentina fan after constant insults about his mother during the game — a bottle was thrown at him, and he was nearly slapped. pic.twitter.com/ybaZcf8TQ7 — EuroFoot (@eurofootcom) August 28, 2022

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واستمر الجمهور في مهاجمة مدرب نابولي حتى انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وعقب المباراة، صرح لوتشيانو لـ DAZN: "هل نتحدث عن فظاظة جمهور فيورنتينا المتواجدين خلف مقاعد البدلاء؟ لقد تواجد بعضهم لتوجيه الإهانات منذ بداية المباراة لنهايتها".

وتابع: "رغم تواجد أطفالهم بجوارهم لكن هذا لم يمنعهم من توجيه الإهانة، ما قالوه أصعب من أن أردده الآن".

المدرب واصل: "أمر لا يصدق، لقد وجهوا الإهانات لأمي بصورة متواصلة. أمي بعمر 90 عاما، دعوها وشأنها".

ويستعد نابولي لمواجهة ليتشي غدا الأربعاء على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" بهدف الاستمرار في عدم الخسارة بالموسم الجديد من الدوري الإيطالي.

المصدر: "وكالات"