قديروف يعلن تسوية نزاع بين رجلين بعد رمي "منديل امرأة" بينهما

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف تسوية نزاع بين مدون شيشاني، ورياضي داغستاني، بعد تدخل زوجة مفتي جمهورية داغستان، آينا حمزاتوفا.

وكتبت آينا حمزاتوفا يوم أمس الأحد عبر "تيليغرام" موجهة لمدون الفنون القتالية المختلطة "MMA" الشيشاني اسخاب تامايف، والمعتدي عليه الرياضي الداغستاني ديبير محمدوف، طالبة فيها أن يتبادلا الصفح وعدم إثارة النزاع.

وأضافت: "منذ العصور القديمة في القوقاز، كان من الممكن منع سفك الدماء بين رجلين متصارعين حتى الموت، بإلقاء منديل امرأة بينهما! آمل أن تتحليّا بروح أبناء الجبال الحقيقيين، أسخاب تامايف، ومحمد ديبير! هذا نداء من امرأة في عمر والدتيكما، كمنديل ألقي على صراعكما".

وبدوره، كتب قديروف عبر "تلغرام": "وجهت زوجة مفتي جمهورية داغستان، المحترمة آينا جامزاتوفا، كلمة صلح إلى أسخاب تامايف وديبير محمودوف. ذكرت الرجلين بالتقاليد القوقازية الرائعة، عندما أوقفت امرأة حتى نزاعا دمويا بإلقاء وشاحها بين الطرفين المتصارعين .. أعلن بكل المسؤولية أنه بعد دعوة آينا زايربيكوفنا، يمكن اعتبار النزاع قد تمت تسويته بالكامل".

وحذر قديروف من يحاولون إثارة الاستفزازات بين الشيشان وداغستان على خلفية هذا الصراع.

كما أشار قديروف إلى أن الشيشان لديها موقف سلبي للغاية تجاه التحريض على الكراهية العرقية وذكر الشباب بأنه أثناء زيارتهم، من المقدس احترام قوانين وعادات المنطقة التي يقيمون فيها.

وفي وقت سابق، انتشر مقطع فيديو على الإنترنت لتامايف وهو محاط بمجموعة من الرجال قام أحدهم بضربه عدة مرات.

وقال المدون على مواقع التواصل الاجتماعي إن سبب الصراع يعود إلى ركن سيارة بشكل غير صحيح في محج قلعة عاصمة داغستان.

المصدر: "rsport.ria.ru"