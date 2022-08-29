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لقطع صيامه التهديفي.. مدرب يريد زوجا لابنته مثل هداف الدوري الإنجليزي

الرياضة

لقطع صيامه التهديفي.. مدرب يريد زوجا لابنته مثل هداف الدوري الإنجليزي
Legion-Media Valerio Rosati
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حاول الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام، تخفيف الضغط على نجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، والذي يعاني من العقم التهديفي في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعاني هيونغ مين سون، هداف "البريمير ليغ" في الموسم الماضي، برصيد 23 هدفا، مناصفة مع محمد صلاح نجم ليفربول من تراجع في المستوى مع انطلاقة الموسم.

ولم يسجل هيونغ سون أي هدف في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم مشاركته في جميع مباريات فريقه توتنهام كأساسي.

وعلق كونتي في تصريحات نقلها موقع "سبيرز ويب" الإنجليزي المتخصص في أخبار فريق شمال لندن على حالة سون: "لو أردت إيجاد زوج لابنتي أريد أن يكون مثل سون، هو يعاني في الوقت الحالي كثيرا، لأنه لا يسجل".

لقطع صيامه التهديفي.. مدرب يريد زوجا لابنته مثل هداف الدوري الإنجليزي
twitter/BBCMOTD

وأضاف: "لكن سون سيبقى دوما جزء من رؤيتي الكروية في توتنهام، وسيكون مهما للغاية بالنسبة لخطط الفريق وطموحاته هذا الموسم".

لقطع صيامه التهديفي.. مدرب يريد زوجا لابنته مثل هداف الدوري الإنجليزي
Legion-Media Uk Sports Pics Ltd

وشارك هيونغ مين سون (30 عاما) في 4 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام هذا الموسم لم يسجل فيها أي هدف بينما اكتفى بصناعة هدف خلال مباراته أمام ساوثهامبتون (4-1) في الجولة الافتتاحية للدوري.

المصدر: وسائل إعلام 

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