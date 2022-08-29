الأوروغوياني ماريشال يصل قريبا إلى موسكو من أجل دينامو
أفادت صحيفة "سبورت إكسبريس" الرياضية الروسية، بأن الأوروغوياني نيكولاس ماريشال مدافع فريق "ناسيونال"، سيغادر قريبا إلى روسيا لتوقيع عقد مع نادي دينامو موسكو.
وقال موقع صحيفة "سبورت إكسبريس - sport-express" على شبكة الانترنت، إن نادي دينامو موسكو توصل إلى اتفاق مع نيكولاس ماريشال، البالغ من العمر 21 عاما.
وبحسب موقع "فويرتي المديو - Fuerte al Medio"، فإن قيمة صفقة المدافع الأوروغوياني الشاب ستبلغ 4 ملايين دولار.
وبدأ نيكولاس ماريشال مسيرته مع فريق ناسيونال الأول في عام 2021، وشارك في 33 مباراة بجميع البطولات خلال الموسم الجاري، وحصل على 9 بطاقات صفراء، إضافة إلى تعرضه للطرد مرتين.
المصدر: "sport-express"