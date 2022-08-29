مواجهة روسية أمريكية تنتهي بضربة قاضية سريعة (فيديو)

أسقط بطل العالم السابق للوزن الخفيف الثقيل الروسي، مراد غاسييف، متحديه الأمريكي كارلوس ويلش بالضربة القاضية، في النزال الذي جمعهما في العاصمة الصربية بلغراد.

واحتاج مراد غاسييف إلى 95 ثانية فقط لإسقاط متحديه الأمريكي بالضربة القاضية، والتتويج بلقب بطل الاتحاد الأوراسي للمحترفين للملاكمة في فئة الوزن الثقيل.

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев нокаутировал в 1 раунде Карлоуза Уэлча. pic.twitter.com/tCic7aEv2P — Andrew loves Rock-n-Roll (@AndrewRust2020) August 26, 2022

وحقق مراد غاسييف، البالغ من العمر 28 عاما، بذلك انتصاره التاسع والعشرين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمة واحدة فقط.

بينما مني كارلوس ويلش، البالغ من العمر 42 عاما، بالهزيمة الثالثة خلال مسيرته الاحترافية، مقابل 21 انتصارا.

يذكر أن مراد غاسييف تعرض للهزيمة الوحيدة في مسيرته على يد بطل العالم الأوكراني أولكسندر أوسيك، يوم 21 يوليو 2018، بالعاصمة موسكو، في النزال النهائي لبطولة كاس الأسطورة محمد علي "كأس سلسلة السوبر العالمي (WBSS) - World Boxing Super Series)".

المصدر: "russian.rt.com"