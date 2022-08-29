شاهد.. تحطيم رقم قياسي عالمي بأداء تمرين "بلانك" لأكثر من 5 آلاف مشارك

تحدى عشاق الرياضة الرقم القياسي العالمي في حديقة غوركي في العاصمة الروسية موسكو لأداء تمرين "بلانك" لمدة دقيقة واحدة، أمس الأحد.

وسجل أكثر من 5 آلاف شخص رقما قياسيا عالميا في أداء تمرين "البلانك" وهو تمرين رياضي ينفذ من خلال وضعية أساسية معينة تعتمد على الاستلقاء على البطن بحيث تكون مرفوعة عن الأرض، والاتكاء على راحتي اليدين مع استخدام الساعدين، وأصابع القدمين لرفع الجسد عن سطح الأرض.

وعرض المدون ومدرب اللياقة البدنية أليكسي ستولياروف البالغ 31 عاما على سكان موسكو دخول كتاب الأرقام القياسية الروسي.

واستحوذ الحدث على اهتمام 5060 مشاركا وقفوا في وقت واحد بوضعية "البلانك" لمدة دقيقة بالضبط.

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وطلب من المشاركين الصمود لمدة 30 ثانية فقط، وهو ما كان كافيا لتحطيم الرقم القياسي العالمي.

واستغرق الأمر خمس ساعات لتجهيز الموقع وتحضير المشتركين، وتم دعم المشروع من قبل وزارة الرياضة الروسية، وكان من بين المشاركين في الحدث رئيسة اتحاد الترياتلون الروسي كسينيا شويغو ابنة وزير الدفاع الروسي. التي صرحت: "إذا لم تكن هناك سجلات، ولا هدفا نسعى لتحقيقه، فسيصبح الأمر مملا للغاية".

وتابعت: "أنا سعيدة للغاية لأن الرقم القياسي العالمي تم تحطيمه.. مثل هذه الفعاليات، تزيد من عشاق الرياضة في البلاد".

أما بالنسبة، للإنجاز العالمي السابق في أداء تمرين "البلانك" فهو أيضا روسي حدث في مدينة نيفينوميسك عام 2019، وشارك فيه 4573 شخصا.

المصدر: tvzvezda