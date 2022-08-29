وفاة دراج إفريقي في سباق بالولايات المتحدة

لقي الدراج الكيني سليمان كانجانجي حتفه خلال مسابقة في ولاية فيرمونت الأمريكية وفق ما أفادت صحيفة الغارديان.

كان الشاب البالغ 33 عاما يقود دراجته بسرعة عالية في سباق فيرمونت أوفرلاند على الطرق الترابية عندما تعرض لحادث أودى بحياته.

وأعربت زوجة رئيس كينيا راشيل روتو عن صدمتها في تلقي خبر وفاة كانجانجي وقامت بنشر تعازيها عبر حسابها في "تويتر"، قائلة: "سنفتقده كشخص، فقدت كينيا بطلا، ارقد بسلام يا سولي".

We will all miss him as an individual.

Kenya has lost a champion. Rest in peace Sule. pic.twitter.com/ruEOFIArfr — Mama Rachel Ruto, EGH (@MamaRachelRuto) August 28, 2022

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وكان كانجانجي عضوا في فريق أماني الذي يتكون من دراجين من رواندا وكينيا وأوغندا.

واحتل كانجانجي المركز الثالث في سباق تور راواندا عام 2017، وحقق النجاح لاحقا في سباقات عدة.

كما كان نشطا في الترويج لممارسة ركوب الدراجات في كينيا وحل ضيفا في فعاليات مدرسية بجميع أنحاء العاصمة الكينية نيروبي.

المصدر: theguardian