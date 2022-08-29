 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: مقتل 200 عسكري أوكراني وإسقاط طائرتين خلال يوم

نجم برشلونة يتعرض للاعتداء في سطو مسلح على منزله

الرياضة

نجم برشلونة يتعرض للاعتداء في سطو مسلح على منزله
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tp52

تعرض منزل الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، إلى سطو مسلح، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وتم توضيح التفاصيل في تقرير نشرته صحيفة الباييس الإسبانية، والذي زعم أن أربعة لصوص على الأقل يرتدون أقنعة مسلحين بأسلحة نارية وقضبان حديدية اقتحموا حديقة منزل أوباميانغ في منطقة كاستيلديفيلس بالعاصمة الكاتالونية.

إقرأ المزيد
برشلونة يقسو على بلد الوليد برباعية (فيديو)
برشلونة يقسو على بلد الوليد برباعية (فيديو)

ويزعم أن أوباميانغ تعرض للتهديد بالأسلحة قبل أن يتعرض للضرب، حيث قام الرجال أيضا بترهيب زوجة لاعب كرة القدم لضمان وصولهم إلى خزنة موجودة داخل المنزل لسرقة المجوهرات والأموال.

وكان اللصوص قد ربطوا أوباميانج، ورموه على الأرض لمدة تقرب من الساعة، فيما تحدث بعض منهم باللغة الإيطالية.

ومن المألوف أن تتعرض منازل لاعب كرة القدم للسرقة ولكن تحدث هذه الأحداث عادة عندما لا يتواجد اللاعب في المنزل، وغالبا عندما يلعب مباراة.

وتواجد أوباميانغ البالغ 33 عاما، أمس الأحد، على مقاعد البدلاء خلال مباراة بلد الوليد التي جمعت بينهما والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 4-0، ضمن منافسات الجولة الثالثة الدوري الإسباني.

وأوباميانغ هو ثاني لاعب من برشلونة يقع ضحية عمل إجرامي خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تعرض المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي للسرقة من ساعة فاخرة في سانت جوان ديسبي، على الرغم من أن عائلة اللاعب استعادوا الساعة على الفور وألقوا القبض على اللص.

يذكر أن المهاجم الغابوني انتقل إلى كاتالونيا في وقت سابق كلاعب حر قادما من أرسنال في يناير ولم يعد مستقبل أوباميانغ مضمونا في "كامب نو" بعد انضمام النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى البرسا قادما من بايرن ميونخ.

المصدر: mirror

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا