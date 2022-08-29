مقابل 99 مليون دولار.. مانشستر يونايتد يضم ثاني لاعب من أياكس

سينضم الجناح البرازيلي الشاب أنتوتي إلى مانشستر يونايتد قادما من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 85 مليون جنيه إسترليني (99 مليون دولار)، وفق ما أفادت تقارير صحفية بريطانية.

ووافق بطل إنجلترا 20 مرة على دفع 80.75 مليون جنيه بالإضافة إلى 4.25 ملايين مكافآت، وفق ما أفادت شبكة "سكاي سبورتس"، هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ووسائل إعلام أخرى الاثنين قبل إغلاق سوق الانتقالات الخميس.

Antony to Manchester United, here we go! Agreement in principle with Ajax, €100m fee. Contract until June 2027 with option until 2028. To be signed tomorrow. 🚨🔴🇧🇷 #MUFC



Contracts being prepared, it’s Eredivisie historical record fee — Antony will be in Manchester next week. pic.twitter.com/Wr9mUiX1Ud — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2022

ونشر أنتوني، على حسابه في "إنستغرام"، صورة عليها رمز لطائرة وكتب عليها "نحن ذاهبون".

واستخدم وكيل أنتوني، اللونين الأحمر والأبيض في كتابة الحروف، في إشارة إلى الألوان المميزة لنادي مانشستر يونايتد.

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وقد يكون أنتوني البالغ 22 عاما ثاني لاعب يلتحق بمدربه السابق في أياكس الهولندي إريك تن هاغ بعد وصول أيضا قلب الدفاع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس هذا الصيف.

كما وصل إلى ملعب أولد ترافورد الظهير الأيسر الهولندي تايريل مالاسيا من فينورد، البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد الإسباني والدنماركي كريستيان إريكسن من برنتفورد، ويأمل تن هاغ في بقاء النجم كريستيانو رونالدو رغم رغبة البرتغالي في المغادرة الى فريق ينافس في دوري أبطال أوروبا.

وبدأ رونالدو على مقاعد البدلاء خلال فوز الشياطين الحمر 1-0 على ساوثهامبتون السبت قبل أن يشارك كبديل في الدقائق العشرين الأخيرة من دون أي تأثير يذكر. كما لم يشارك أساسيا في الفوز على ليفربول في المباراة السابقة.

وسيسعى يونايتد لتحقيق فوزه الثالث تواليا في الدوري عندما يحل على ليستر سيتي الخميس في المرحلة الخامسة، ساعات قبل إغلاق سوق الانتقالات.

المصدر: "أ ف ب"