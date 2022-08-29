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ميسي يتوج بلقب "ملك المراوغات" في الدوريات الكبرى (فيديو)

الرياضة

ميسي يتوج بلقب
Legion-Media
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ما زال الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، يواصل فرض مهاراته الفردية، التي تميز بها طوال مسيرته، رغم تخطيه سن الـ34 عاما.

ولطالما تألق ميسي بمراوغاته بقميص برشلونة، وتابع عروضه مع انتقاله لباريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي.

ووفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة بالإحصائيات، فإن ميسي يعتبر اللاعب الذي حقق أكبر عدد من المراوغات في الدوري الفرنسي، منذ بداية موسم 2022-2023، بعد أن قام بـ16 مراوغة ناجحة.

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ولم ينجح أي لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا بتجاوز هذا الرقم في الموسم الجاري.

يذكر أن باريس سان جيرمان، تعادل مع موناكو بهدف لمثله، أمس الأحد، على ملعب بارك دي برانس، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري الفرنسي، ورفع نادي العاصمة الفرنسية رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب العام.

المصدر: "وكالات"

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