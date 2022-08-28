سان جيرمان يفقد أولى نقاطه في الدوري الفرنسي على يد موناكو

فقد باريس سان جيرمان أولى نقاطه في الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، وذلك بعد تعادله مع ضيفه موناكو 1-1 اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة من المسابقة.

وتقدم موناكو أولا عن طريق كيفن فولاند في الدقيقة 20، وأدرك البرازيلي نيمار دا سيلفا التعادل للفريق للباريسي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه بعد تعرضه لعرقلة داخل منطقة جزاء موناكو.

وهذه هي المباراة الأولى التي يفقد فيها سان جيرمان النقاط في الدوري هذا الموسم، بعد تحقيقه الفوز في أول ثلاث جولات.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 10 نقاط ليتقاسم صدارة الدوري مع لانس ومارسيليا اللذين يملكان 10 نقاط أيضا، بينما ارتفع رصيد موناكو إلى خمس نقاط محتلا المركز الـ12.

المصدر: RT