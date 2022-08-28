الدوري الإنجليزي.. ثنائية كين تقود توتنهام للفوز على نوتنغهام

سجل الهداف التاريخي الدولي هاري كين هدفين وقاد فريقه توتنهام للفوز على مضيفه نوتنغهام فوريست 2-0، في ختام منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل كين هدفي اللقاء في الدقيقتين 5 و81، كما كان بإمكانه أن يرفع غلته إلى ثلاثية لكنه أهدر ركلة جزاء صدها ببراعة حارس نوتنغهام، دين هندرسون في الدقيقة 56.

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وهي ركلة الجزاء الأولى التي يهدرها قائد توتنهام في الدوري منذ 4 أعوام إذ سدد 21 ركلة ناجحة تواليا، لكنه عوض برفع غلته من الأهداف في الدوري مع فريق واحد إلى 187 هدفا، وإلى 200 في مسيرته في الـ"بريميرليغ" والتي شهدت إعارته إلى ميلوول وليستر وليتون أوريينت.

ورفع توتنهام رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي، متساويا مع صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي حامل اللقب الفائز على كريستال بالاس 4-2 السبت وبرايتون الرابع، فيما يتصدر أرسنال الذي حقق فوزه الرابع تواليا على حساب فولهام 2-1 السبت أيضا بالعلامة الكاملة (12 نقطة).

المصدر: وكالات