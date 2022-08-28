رد فعل صلاح بعد فشله في التسجيل في لقاء بورنموث

كشفت صحيفة "ليفربول إيكو"، عن رد فعل مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح، بعد فشله في التسجيل خلال مباراة "الريدز" وبورنموث ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واكتسح ليفربول ضيفه بورنموث، في ملعب "أنفيلد"، أمس السبت، بنتيجة 9-0، في مباراة غاب فيها صلاح عن التسجيل والصناعة.

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وواجه صلاح سوء حظ كبير على مدار شوطي المباراة، حيث أهدر بغرابة فرصتين حقيقتين للتسجيل.

وحصل صلاح على أقل تقييم بين لاعبي ليفربول بـ6.1 درجة من 10.

وبحسب صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، فقد انتظر الصحفيون في الممر الخاص بملعب "أنفيلد"، في محاولة لمقابلة صلاح، وإجراء لقاء صحفي معه، لمعرفة رد فعله حول عدم التسجيل في لقاء بورنموث.

ولكن صلاح رفض إجراء المقابلة، وبدا محبطا، وقال "لا" بضحكة ساخرة مضيفا "لم أسجل أي شيء اليوم".

وكان صلاح يتطلع في مباراة بورنموث لتسجيل هدف واحد، لتخطي أسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد، في قائمة الهدافين التاريخيين لـ"الريدز" في الدوري الإنجليزي، حيث أحرز كل منهما 120 هدفا، ويحتلان المركز الثاني مناصفة خلف روبي فاولر (128 هدفا).

المصدر: وكالات