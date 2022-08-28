بنزيما يتفاعل مع "هاتريك" هالاند في شباك كريستال بالاس

تفاعل مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما، مع تسجيل مهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند ثلاثة أهداف خلال لقاء فريقه مع كريستال بالاس أمس السبت، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وقلب مانشستر سيتي تأخره بهدفين دون رد، ليفوز في النهاية بنتيجة 4-2، ونجح هالاند في تسجيل 3 أهداف "هاتريك" وهي الثلاثية الأولى للمهاجم الدولي النرويجي منذ انضمامه للفريق الإنجليزي هذا الصيف.

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ونشر هالاند عبر حسابه على "إنستغرام"، صورة له من مباراة كريستال بالاس، وعلق عليها قائلا: "لا توجد كلمات تصف ما حدث".

وعلق بنزيما على تلك الصورة برسوم تعبيرية للنيران، في إشارة إلى أن هالاند قدم أداء خرافيا.

يذكر أن بنزيما، الفائز مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، يستعد للمشاركة مع فريقه ريال مدريد الذي سيواجه في وقت لاحق اليوم الأحد مضيفه إسبانيول لحساب الأسبوع الثالث من الدوري الإسباني.

المصدر: مواقع التواصل