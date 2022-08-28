جائزة بلجيكا الكبرى.. فيرستابن يحرز المركز الأول ويحلق في صدارة الترتيب

أحرز سائق "ريد بول" الهولندي ماكس فيرستابن الأحد المركز الأول في جائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة الـ14 من بطولة العالم لسباقات السيارات "فورمولا واحد".

وابتعد حامل اللقب الذي انطلق من المركز الـ14 عقب تعرضه لعقوبة، في صدارة ترتيب السائقين بفارق كبير عن أقرب مطارديه زميله المكسيكي سيرخيو بيريس، الذي حل ثانيا في سباق اليوم وانتزع الوصافة من سائق فيراري شارل لوكلير، الذي لم يتمكن من احتلال أفضل من المركز الخامس.

وأكمل منصة التتويج سائق فيراري الآخر الإسباني كارلوس ساينس، المنطلق من المركز الأول، بوصوله ثالثا.

وفيما يأتي ترتيب السائقين العشرة الأوائل في سباق جائزة بلجيكا الكبرى ضمن بطولة العالم في لـ"فورمولا واحد":

1- ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) - 1.25:52.894 ساعة

2- سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) بفارق 17.841 ثانية عن المتصدر

3- كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) بفارق 26.886 ثانية

4- جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) بفارق 29.114 ثانية

5- شارل لوكلير (موناكو/فيراري) بفارق 1:14.936 دقيقة

6- فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) بفارق 1:13.256 دقيقة

7- استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) بفارق 1:15.640 دقيقة

8- سيباستيان فيتل (ألمانيا/أستون مارتن) بفارق 1:18.107 دقيقة

9- بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري-ريد بول) بفارق 1:32.181 دقيقة

10- ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) بفارق 1:01.900 دقيقة.

المصدر: أ ف ب