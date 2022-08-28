أغويرو يهدد أوتاميندي بـ"القتل" بسبب خطر غياب ميسي عن مونديال قطر

وجه المهاجم الدولي الأرجنتيني السابق، سيرخيو أغويرو، تحذيرا إلى زميله السابق في المنتخب، نيكولاس أوتاميندي، وهدده بـ"القتل" في حال تسببه في غياب النجم ليونيل ميسي عن مونديال 2022.

وأوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا نادي باريس سان جيرمان الذي يلعب له ميسي مع نادي بنفيكا البرتغالي الذي يضم المدافع أوتاميندي، وسيشارك الناديان في المجموعة الثامنة إلى جانب يوفنتوس الإيطالي وماكابي حيفا.

وبعد قرعة دوري الأبطال، قال أغويرو، الذي اعتزل اللعب قبل عدة أشهر بسب مشكلة في القلب، ممازحا: "باريس سان جيرمان، يوفنتوس، بنفيكا.. على أوتاميندي أن يدافع عن مرمى فريقه ويركل ميسي. أقول له رجاء لا تعرض ميسي للإصابة لأنك إن فعلت ذلك سأقتلك. نهائيات كأس العالم على الأبواب".

وأضاف: "أوتاميندي سيواجه (الأرجنتيني الآخر) دي ماريا أيضا، جناح يوفنتوس الجديد.. أوتاميندي سيكون شخصية مكروهة، عليه أن يكون فألا حسنا لميسي ودي ماريا".

ويستقبل بنفيكا نادي باريس سان جيرمان في الجولة الثالثة من دور المجموعات في الخامس من أكتوبر المقبل، ويلعب النادي الفرنسي أمام ضيفه البرتغالي في الجولة الرابعة في الـ11 من الشهر ذاته.

يذكر أن منتخب الأرجنتين سيخوض بطولة كأس العالم التي ستستضيفها قطر خلال الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب السعودية والمكسيك وبولندا، وسيبدأ رفاق ميسي مشوارهم في البطولة بمواجهة السعودية في 22 نوفمبر.

المصدر: وكالات