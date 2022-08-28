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المصري مصطفى محمد يدخل بديلا ويقود نانت لقلب الطاولة على تولوز (فيديو)

الرياضة

المصري مصطفى محمد يدخل بديلا ويقود نانت لقلب الطاولة على تولوز (فيديو)
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ساهم المصري مصطفى محمد بشكل كبير في قلب فريقه نانت تأخره أمام تولوز (0-1) إلى فوز بنتيجة 3-1، في مباراة جمعت الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ودخل مصطفى محمد بديلا بين شوطي المباراة عندما كان فريقه متأخرا أمام تولوز بهدف نظيف سجله المهاجم الدولي المغربي زكرياء أبو خلال، قبل أن يحرز إيفان جويساند التعادل لنانت في الدقيقة 50.

وبعد خمس دقائق، أحرز مصطفى محمد هدف التقدم لنانت، بضربة رأسية رائعة، ثم صنع الهدف الثالث لزميله موسيس في الدقيقة 63.

وهذا الهدف هو الأول للمهاجم المصري مع نانت منذ انضمامه إليه على سبيل الإعارة قادما من غالطة سراي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المصدر: وكالات

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