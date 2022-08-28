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الدوري الروسي.. زينيت يكتسح أورال ويرتقي إلى الصدارة

الرياضة

الدوري الروسي.. زينيت يكتسح أورال ويرتقي إلى الصدارة
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ارتقى زينيت بطرسبورغ إلى صدارة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه أورال يكاترينبورغ برباعية دون رد، اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة السابعة من المسابقة.

وأحرز رباعية زينيت، البرازيلي مالكوم "هدفين"، وأندريه موستوفوي، والبرازيلي الآخر رودريغاو في الدقائق 50، و60، و55، و72 على الترتيب.

وبهذه النتيجة، استعاد زينيت صدارة الدوري الروسي مجددا بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة أمام سبارتاك موسكو، صاحب المركز الثاني والفائز أمس على وفاكيل بنتيجة 4-1.

في المقابل، تجمد رصيد أورال عند نقطة واحدة في المركز الـ15 قبل الأخير.

المصدر: RT

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