دورة كليفلاند.. الروسية سامسونوفا تتوج بلقبها الثاني للموسم

توجت الروسية ليودميلا سامسونوفا بلقبها الثاني للموسم، وذلك بفوزها على البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش 6-1 و6-3 في المباراة النهائية لدورة كليفلاند الأمريكية للتنس.

واحتاجت ابنة الـ23 عاما والمصنفة 45 عالميا، إلى ساعة و12 دقيقة لحسم مواجهتها مع ساسنوفيتش المصنفة 36 عالميا، التي تواصلت عقدتها بخسارتها مبارياتها النهائية الأربع حتى الآن، بعد سيول 2015، وبريزبين 2018، ودورة ملبورن التحضيرية لبطولة أستراليا المفتوحة أوائل العام الحالي.

أما سامسونوفا التي حققت انتصارها العاشر تواليا، فقد فازت في ثلاث مباريات نهائية، في برلين العام الماضي وقبل ثلاثة أسابيع في واشنطن.

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وقالت الروسية بعد حسمها لقب كليفلاند من دون أن تخسر أي مجموعة في الدورة "شعوري كان رائعا هنا"، فيما أشادت ساسنوفيتش بمنافستها قائلة "سبق لها أن أثبتت بأنها لاعبة رائعة. بالنسبة لي، إنها بين أفضل 10 (لاعبات). حاولت أن أقدم كل ما لدي، لكن ليودا كانت أفضل مني".

وتعد هذه الدورة تحضيرية لبطولة أمريكا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق منافساتها غدا الاثنين.

المصدر: وكالات