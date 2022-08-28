شوبير: الأهلي أنهى الاتفاق مع مدرب جديد لخلافة سواريش
أكد الإعلامي أحمد شوبير المقرب من إدارة الأهلي المصري، أن البرتغالي ريكاردو سواريش، سيرحل عن تدريب الفريق الأحمر، في نهاية الموسم الجاري.
وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: "رسميا سواريش سيرحل عن تدريب الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخرا في بطولة الدوري الممتاز".
وأضاف: "الأهلي أنهى الاتفاق مع مدرب جديد، ليتولى تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل"
وتابع: "اختيار المدرب الجديد كان مسؤولية الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.. الخطيب ألغى فكرة التعاقد مع مدرب (مشروع)".
وواصل شوبير: "المدير الفني الجديد للأهلي ليس الأرجنتيني هيكتور كوبر، سنسمع أسماء كثيرة في الفترة المقبلة عن مدرب الأهلي"، مضيفا: "الأنباء القادمة من الأهلي، تشير إلى أن المدير الفني الجديد مدرب قدير صاحب خبرات كبير وشخصيته قوية وسيقود الفريق مع بداية الموسم الجديد".
المصدر: المصري اليوم